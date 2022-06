Argentina quer 'superimposto' sobre renda de empresas que lucram com a guerra na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Agência Sputnik - O governo argentino enviou ao Congresso um projeto que cria o chamado "imposto sobre a renda inesperada", que incidirá sobre empresários beneficiados pelo aumento dos preços internacionais devido ao conflito na Ucrânia.

Ao apresentar o projeto, o presidente Alberto Fernández enfatizou que "o lucro extraordinário deve ser usado para gerar igualdade e justiça social".

"Estamos aqui para equilibrar aquilo que foi desequilibrado", disse ele na noite de ontem (6), acompanhado pelo ministro da Economia, Martín Guzmán, em pronunciamento na Casa Rosada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto visa implementar uma alíquota de 15% sobre o lucro extraordinário das companhias — vale lembrar que o governo argentino já taxa as grandes fortunas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Uma sociedade é onde todos ganham. Quando alguns ganham muito e milhões ficam empobrecidos, é uma farsa. Viemos aqui para validar igualdades e equilibrar o que foi desequilibrado". O presidente Alberto Fernández na apresentação do Projeto de Renda Inesperada.

Os empresários, por outro lado, advertiram das consequências sobre os investimentos no país. Eles também sustentam que a iniciativa é uma forma de o governo cumprir suas metas no Fundo Monetário Internacional sem ter que fazer um ajuste fiscal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As empresas atingidas serão aquelas que tiverem um lucro líquido superior a 1 bilhão de pesos argentinos (US$ 8,2 milhões, ou R$ 40,3 milhões). No ano passado, 3,2% das empresas do país superaram esse montante, escreve o portal Télam.

As rendas dessas companhias serão taxadas se atingirem uma das duas condições: margem de lucro contábil em 2022 superior a 10%; ou aumento da margem de lucro em 2022 em relação a 2021 de pelo menos 20%.

"O destino do que for arrecadado será um fundo a ser proporcionalmente distribuído à União e às províncias para a implementação de políticas públicas, visando maior equidade social", argumentou o ministro Martín Guzmán.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela lógica do governo, a alta dos preços internacionais, devido ao conflito na Ucrânia, gera uma "renda inesperada" para as empresas que exportam commodities.

"A única forma de sustentar um crescimento que signifique progresso é se esse crescimento for partilhado com todos", apontou Guzmán.

"Estamos trazendo igualdade e construindo justiça social", concluiu o presidente Alberto Fernández, dando como exemplo medidas semelhantes adotadas no Reino Unido e na Itália. Nesses países, no entanto, o novo imposto recai apenas sobre as empresas petrolíferas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Argentina é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, incluindo aqueles produzidos por Rússia e Ucrânia e afetados pelo conflito, como milho, girassol e trigo.

No entanto, além do imposto de renda, os produtores já pagam um imposto extra sobre a exportação agropecuária de até 35%.

Apenas seis países no mundo aplicam imposto sobre as exportações, uma medida que visa impedir a falta de produtos nas prateleiras reduzindo a saída de alimentos e demais commodities.

O novo imposto precisará passar pelo Congresso, onde o governo ainda não conta com todos os votos necessários.

Nos primeiros quatro meses do ano, a Argentina acumulou uma inflação de 23,1%, sendo que o Banco Central do país projeta uma taxa de 72,6% no ano.

🎙️ "Una sociedad es donde todos ganan. Cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen es una estafa. Hemos venido acá para convalidar igualdades y equilibrar aquello que ha sido desequilibrado". El presidente @alferdez en la presentación del Proyecto de Renta Inesperada. pic.twitter.com/kx73c2jsGD — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) June 6, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE