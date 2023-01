Argentina registra maior inflação anual em 32 anos

Apoie o 247

ICL

Opera Mundi - A Argentina encerrou o ano de 2022 com uma inflação de 94,8%, informou um relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) divulgado na última quinta-feira (12/01). O número é o mais alto desde 1991, mas ainda está abaixo de previsões feitas em meses anteriores.

Segundo o jornal argentino Página12, o governo conseguiu diminuir o cenário "catastrófico" de hiperinflação, que não pode ser evitado no ano passado, mas, ainda assim, "duplicou a taxa de inflação anual em janeiro e encerrou 2022 com o maior aumento de preços em 32 anos".

A inflação do mês de dezembro foi de 5,1%. Apesar de elevada, a porcentagem manteve a tendência de desaceleração em relação ao período de julho até outubro.

O veículo atribuiu a desaceleração a medidas para coordenar a gestão dos preços e o acesso à moeda estrangeira para as importações comerciais do Estado argentino, e também citou que os objetivos acordados com o FMI para um pacote de resgate de mais US$ 6 bilhões foram atingidos.

A emissora britânica BBC apontou que esse foi o pagamento mais recente feito pelo FMI à Argentina, e faz parte de um programa de 30 meses que deve atingir um total de US$ 44 bilhões.

No ano passado, o país teve três ministros da Economia em apenas quatro semanas. Agora, o cargo pertence a Sergio Massa, classificou a inflação como "a febre de uma economia doente", apontando que a solução requer "ordem fiscal, disciplina, fixação de objectivos e não mudá-los perante a adversidade".

Massa, de acordo com a agência de notícias Telam, também argumentou que o Estado deve ser "fiscalmente responsável, ordenado com os seus gastos, cuidadoso com os seus dólares" mas também "o árbitro para manter as tensões sociais e econômicas em equilíbrio".

Na comparação anual, no entanto, a curva continuou a subir: em Janeiro de 2022, a inflação de 12 meses era de 50,7%; em Junho subiu para 64% e terminou o ano com o nível mais alto desde 1991: 94,8%.

Os aumentos de preços em dezembro foram mais expressivos em áreas como restaurantes, hotéis, bebidas alcoólicas e tabaco, que subiram mais de 7%.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.