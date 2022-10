Argentina sedia nesta quarta-feira 23ª reunião de chanceleres da Celac

Apoie o 247

247 - Representantes de 32 países participam nesta quarta-feira (26) na Argentina da 23ª Reunião de Chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), durante a qual analisarão os desafios atuais da região, informa a Prensa Latina.

De acordo com um comunicado da chancelaria argentina, o evento será realizado no Palácio San Martín como parte do cronograma de atividades programadas e coordenadas por esta nação, que detém a presidência pro tempore da Celac.

Os diplomatas vão debater 15 linhas de ação, entre as quais a recuperação econômica após a pandemia de Covid-19, a estratégia comum de saúde, o combate à corrupção e a segurança alimentar.

Além disso, falarão sobre colaboração com parceiros de outras regiões, integração de infraestrutura, cooperação ambiental e melhoria da situação e das condições das mulheres nos países membros.

Na quinta-feira será realizado no Centro Cultural Kirchner um encontro entre os chanceleres da Celac e membros da União Europeia com o objetivo de fortalecer o intercâmbio entre os dois blocos.

O encontro visa renovar a associação estratégica, baseada em laços históricos, culturais e humanos, e estreitar laços para que as relações atinjam todo o seu potencial, indica o comunicado oficial.

A delegação cubana que participará desses eventos será chefiada pelo Ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, que disse que a reunião desta quarta-feira é uma oportunidade para discutir temas de interesse regional e continuar fortalecendo a Celac como mecanismo de coordenação e integração política.

