Argentina tem maior queda em 4 anos na atividade econômica no primeiro mês de Milei no poder

247 - No último mês do ano passado, a atividade econômica da Argentina sob o regime ultraneoliberal do presidente Javier Milei apresentou queda de 3,1% frente a novembro, informou a agência Télam, citando dados do o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

No acumulado de doze meses do ano, a atividade econômica argentina fechou com um decréscimo de 1,6%.

Para o primeiro mês do ano de 2024, a tendência negativa continua, no quadro de um contexto recessivo. Em 10 de dezembro, quando Milei tomou posse como presidente, fez um discurso nas escadas do Congresso no qual alertou que ocorreria uma “estagflação” em 2024.

Recentemente, o Fundo Monetário Internacional reajustou as suas projeções para a Argentina em 2024 e colocou-a numa queda em torno de 2,8% do PIB.

