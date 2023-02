Ativistas em defesa dos direitos trans invadem Congresso da Cidade do México (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um grupo de ativistas a favor dos direitos da comunidade invadiu o Congresso da Cidade do México como parte da manifestação contra a iniciativa do panista América Rangel, informa o jornal Reforma.

Tudo começou em 9 de fevereiro de 2023, quando o deputado do PAN apresentou uma proposta que proíbe “menores de se submeterem a tratamentos e cirurgias de mudança de gênero” e estabelece que “quem fizer esses procedimentos em menores será punido com prisão".

Segundo a mídia local, grupos trans realizaram uma manifestação pacífica fora do complexo parlamentar com a intenção de entrar no Congresso. No local, fizeram algumas pinturas nas escadas e colunas do prédio localizado no centro histórico da capital.

🚨De inmediato llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, hubo empujones, golpes y fue lanzado gas pimienta. Los inconformes además realizaron pintas en el inmueble. https://t.co/KVRE3Wjg9b pic.twitter.com/j05dK9yKuN — Excélsior (@Excelsior) February 21, 2023

Alguns insatisfeitos jogaram objetos em direção à entrada do complexo e quebraram janelas da entrada principal. A polícia local chegou ao local, o que não permitiu que o grupo invadisse o Congresso em um primeiro momento.

Houve confronto entre manifestantes e policiais no local. Da mesma forma, os presentes denunciaram que os policiais uniformizados jogaram pó extintor de dentro do prédio para dispersar os manifestantes.

Os coletivos trans clamaram pelo fim do discurso de ódio sobre as infâncias trans, além de expor a necessidade de criar uma lei de identidade para esse segmento da população.



Entre suas demandas, também afirmaram que deveria ser revogado o artigo 159 do Código Penal da Cidade do México, que fala do tipo penal "perigo de contágio", que, a seu ver, criminaliza as pessoas vivendo com HIV.(Com Actualidad RT).

