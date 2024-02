Autoridade eleitoral de El Salvador confirma supermaioria de Bukele no Congresso

A supermaioria no Congresso dá a Bukele um poder sem precedentes, inclusive permitindo que ele mude a Constituição do país edit

SAN SALVADOR (Reuters) - A autoridade eleitoral de El Salvador anunciou na segunda-feira que o partido governista Novas Ideias, do presidente Nayib Bukele, terá uma supermaioria na próxima legislatura com 54 dos 60 assentos, após uma contagem manual dos votos.

Na segunda-feira, os partidos de oposição pediram ao órgão que anulasse os resultados das eleições parlamentares de 4 de fevereiro e refizesse a votação depois que a contagem manual dos votos revelou várias irregularidades. No entanto, é improvável que a autoridade eleitoral concorde com o pedido.

Poucas horas depois do fechamento das urnas, Bukele se declarou vencedor da eleição presidencial e seu partido vitorioso na votação para o Congresso. Apesar de ele ter afirmado na época que seu partido havia conquistado 58 das 60 cadeiras, nos dias que se seguiram, o órgão eleitoral de El Salvador iniciou uma contagem manual dos votos depois de declarar uma falha no sistema de votação, após inúmeras denúncias de irregularidades, erros e quedas de energia e de internet.

No domingo, as autoridades eleitorais confirmaram a vitória esmagadora de Bukele com quase 85% dos votos e, na segunda-feira, seu partido passou a controlar uma supermaioria de 54 assentos.

A supermaioria no Congresso dá a Bukele um poder sem precedentes, inclusive permitindo que ele mude a Constituição do país e continue a suspender os direitos constitucionais em sua popular repressão às gangues, o que tem atraído críticas de grupos de direitos humanos.

Os partidos Aliança Republicana Nacionalista (Arena) e Concertação Nacional terão duas cadeiras cada um e os partidos Democrata-Cristão e VAMOS terão uma cadeira cada.

