Autoridades argentinas investigam vazamento de 20 mil litros de ácido de uma mineradora estadunidense em Catamarca

Ahora San Juan - O ministério de Mineração da província de Catamarca, na Argentina, investiga o derramamento de 20.000 litros de ácido produzido pelo capotamento de um caminhão da empresa Minera del Altiplano SA-Livent, que opera a mina Projeto Fénix, localizada em Salar del Hombre Muerto, departamento de Antofagasta de la Sierra, noroeste do país.

Com base nas informações recebidas no local, a Direção Provincial de Gestão Ambiental Mineira iniciou uma súmula administrativa sob o título "Síntese administrativa ambiental: incidente ambiental devido ao tombamento do caminhão-tanque FMF, empresa Minera del Altiplano SA, Antofagasta de la Sierra, e não cumprimento das normas ambientais mineiras em vigor ”, para recolher as informações necessárias no âmbito da investigação sobre o ocorrido.

Trata-se da empresa Livent Corporation, com sede na Filadélfia, nos Estados Unidos, que opera o Projeto Fénix desde 1996. Estima-se que sua produção anual seja de 16 mil toneladas que são exportadas para plantas industriais que a empresa possui na América do Norte e na China.

A mineradora indicou que o acidente rodoviário ocorreu por volta das 21h30, a dois quilômetros da delegacia de Los Hornos. Um caminhão-tanque Scania vindo de Campo Quijano com destino ao Projeto Fénix capotou no local, devido às condições das estradas e às fortes chuvas na região.

Segundo o ministério, as sanções aplicáveis ​​prevêem medidas que vão desde multa até suspensão, interdição ou inabilitação. O ministro da mineração de Catamarca, Marcelo Murúa, disse que as autoridades já estão tomando medidas para investigar a resposta da empresa.

“Segundo o registo fotográfico está confirmado o capotamento da viatura e derrame de substâncias perigosas. Trazia ácido, restando a ser feita uma investigação para apurar como agiu na altura, pois está previsto um protocolo de ação para este tipo de contingência. Cabe a nós como órgão de controle acompanhar de perto para que todas as etapas estabelecidas neste protocolo sejam cumpridas”.

Segundo os meios de comunicação, a empresa americana Livent tem várias denúncias por irregularidades ambientais e econômicas que afetam a região.

Vídeos filmados por trabalhadores da empresa circularam nas redes sociais mostrando que há produtos químicos poluentes tanto no solo quanto no ar da fábrica. Em algumas imagens do interior da mina, vicunhas podem ser vistas comendo o lixo jogado pela empresa, além de depósitos de lixo tóxico que não estaria de acordo com as normas ambientais.

Todo un basural químico al aire libre, expuesto al viento, lluvias y demás.



Minera de litio Livent en Antofagasta de la Sierra, Catamarca pic.twitter.com/CcZPOoRp4I — Enrique Viale (@EnriqueViale) February 14, 2023

