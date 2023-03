Autoridades cubanas aplaudem participação maciça nas eleições parlamentares

Apoie o 247

247 - As autoridades cubanas aplaudiram neste domingo (26) a maciça participação registrada nas eleições para os deputados da Assembleia Nacional do Poder Popular (ANPP) e a qualificaram como um novo triunfo da democracia cubana.

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel, ao exercer seu direito de voto, declarou: “Vamos mais para mais uma nova vitória revolucionária”

“O povo foi às urnas com entusiasmo e consciência revolucionária, cumprindo seu dever patriótico”, disse o ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, em mensagem publicada em sua conta oficial no Twitter.

O ministro das Relações Exteriores sublinhou que às 17h00 locais (21h00 GMT), 70 por cento dos eleitores inscritos nos cadastros eleitorais tinham exercido o seu direito de voto, “o que é um novo triunfo para a nossa democracia”.

De acordo com dados do Conselho Nacional Eleitoral (CEN), na ocasião, um total de 5.711.397 eleitores votaram, o que representa 70,34 por cento do cadastro eleitoral, formado por 8.120.072 cidadãos.

