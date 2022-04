Autoridades da Argentina suspendem buscas por avião com brasileiros que sumiu na Patagônia

Apoie o 247

247 - Autoridades da Argentina anunciaram nesta segunda-feira (11) o término da operação para encontrar um monomotor brasileiro que desapareceu no país, na última quarta-feira (6). De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a Empresa Argentina de Navegação Aérea (Eana), ligada ao Ministério do Transporte, afirmou, em nota, que não foi possível encontrar vestígios da aeronave nem de seus ocupantes.

O avião levava o empresário Antônio Carlos de Castro Ramos, da construtora catarinense ACCR, o médico Gian Carlo Nercolini e o advogado Mário Pinho. Era um monomotor Van's Aircraft RV-10, de código PP-ZRT.

A Eana informou que autoridades regionais continuarão "em estado de alerta".

