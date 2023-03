Autoridades do Brasil e do Uruguai acertam construção de hidrovia e ponte

A assinatura do acordo de binacionalização do Aeroporto de Rivera será acertada em algumas semanas edit

247 - Após uma reunião bilateral realizada nesta terça-feira (7) em Brasília, os governos do Brasil e do Uruguai concordaram com a conclusão de dois projetos de infraestrutura que têm sido prioridade do presidente Luis Lacalle Pou.

O chanceler Mauro Vieira recebeu os ministros de Relações Exteriores, Francisco Bustillo, de Economia e Finanças, Azucena Arbeleche, e de Transporte e Obras Públicas, José Luis Falero. Do lado brasileiro, participaram também os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Márcio França (Portos e Aeroportos), Renan Filho (Transportes) e o secretário-executivo do MDIC, Márcio Rosa.

Na pauta estava a construção de uma hidrovia que liga os dois países, na Lagoa Merín, e de uma nova ponte internacional que cruza o rio Yaguarón, segundo o jornal uruguaio El País.

O Brasil abrirá licitação nos próximos 30 dias para viabilizar a hidrovia, enquanto em dois meses será convocada outra para a construção da ponte.

A assinatura do acordo de binacionalização do Aeroporto de Rivera será acertada em algumas semanas.

As partes também discutiram maneiras de fortalecer o Mercosul, à medida que Montevidéu pede a modernização do bloco.

