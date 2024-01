Biden parabeniza novo presidente da Guatemala após posse conturbada

Comunicado da Casa Branca enfatiza o 'compromisso compartilhado com a democracia e a vontade do povo' edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, congratulou o novo presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo de León, e a vice-presidente Karin Herrera pela posse, realizada na madrugada desta segunda-feira (15).

O comunicado da Casa Branca enfatiza o 'compromisso compartilhado com a democracia e a vontade do povo' entre os dois países, após um período de transição tenso.

"Parabenizo o Presidente Bernardo Arévalo de León e a Vice-Presidente Karin Herrera da Guatemala por sua posse. Os laços entre a Guatemala e os Estados Unidos são profundos - e a posse de hoje é um testemunho histórico do nosso compromisso compartilhado com a democracia e a vontade do povo", declarou Biden.

Ele também expressou o desejo de fortalecer a parceria entre as nações, enfatizando temas como direitos humanos, segurança civil, combate à corrupção, causas da migração e expansão de oportunidades econômicas no hemisfério.

Bernardo Arévalo, sociólogo e ex-diplomata, assumiu oficialmente a presidência da Guatemala após uma demora protocolar inédita na madrugada de segunda-feira.

Com 65 anos, ele torna-se o 52º presidente constitucional do país, com a vice-presidência de Karin Herrera. Ele, que viveu na França e no México e chegou à Guatemala aos 15 anos, teve passagens como vice-ministro das Relações Exteriores (1994-1995) e embaixador na Espanha (1995-1996).

Durante sua campanha eleitoral, Arévalo prometeu seguir os passos de seu pai para melhorar a educação, reduzir a violência e combater a pobreza, que afeta 59% dos 17,6 milhões de guatemaltecos. Seu triunfo sobre Sandra Torres, bem como seu partido, o Movimento Semilla, enfrentaram desafios legais liderados pela Procuradoria, que Arévalo afirma ter sido orquestrada pela elite político-empresarial para impedir sua ascensão ao poder.

Arévalo recebeu um apoio internacional contra o que foi chamado de tentativa de golpe de Estado, com organizações como a OEA, Mercosul, Celac, EUA e União Europeia apoiando sua jornada ao poder. Ele frequentemente denunciou tentativas de golpe e o "pacto de corruptos" que, segundo ele, temia sua chegada ao Palácio Nacional.

Poliglota e ativo na política, Arévalo ocupou uma cadeira no parlamento desde janeiro de 2020 e, desde o ano passado, é o secretário-geral de Semilla, partido político que fundou com acadêmicos e intelectuais. Com essa plataforma, ele agora assume o cargo que seu pai ocupou há 78 anos.

