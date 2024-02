Bolívia e China assinarão um acordo para um crédito de 350 milhões de dólares

Apoie o 247

Sputnik - Os governos da Bolívia e da China assinarão um acordo de financiamento externo no valor de 350 milhões de dólares para a construção de uma planta refinadora de zinco, confirmou o presidente Luis Arce na segunda-feira, 5 de fevereiro.

"Um acordo será assinado entre a República da China e o Ministério da Mineração e Planejamento em relação à planta de zinco", afirmou Arce, durante parte de seu discurso na sessão de honra pelo 243º aniversário da gesta libertária da cidade de Oruro (sudoeste).

Este projeto de mineração, que exigirá um investimento de aproximadamente 350 milhões de dólares, impulsionará fortemente a industrialização do departamento de Oruro, que possui um potencial importante na área de mineração.

O presidente latino-americano explicou que a planta refinadora permitirá "agregar valor aos nossos minerais, gerando empregos dignos e contribuindo para o crescimento econômico sustentável no departamento de Oruro e no país".

Hoy nos reunimos para rendir un sentido homenaje al departamento de #Oruro, una tierra de historia, cultura y valentía, que ha dejado una marca indeleble en la historia de #Bolivia y de América Latina. El departamento de Oruro es un símbolo de resistencia y lucha por la libertad.… pic.twitter.com/S6TFn23VNm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) February 5, 2024

O crédito será disponibilizado pelo banco chinês Eximbank. A construção e supervisão da Planta Refinadora de Zinco em Oruro serão realizadas pelas empresas chinesas Consórcio Enfi-Crig e Chong Qing Cisdi Engineering Consulting Co. LTD.

A Empresa Refinadora de Zinco será instalada nas instalações da Empresa Metalúrgica Vinto e terá uma capacidade de tratamento anual de 150.000 toneladas de concentrados de zinco para a obtenção anual de 65.000 TMF (Tonelada métrica de conteúdo fino) de zinco metálico e subprodutos.

