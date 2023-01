Bolívia expulsa político do partido espanhol Vox, de extrema direita

Apoie o 247

247 com Kawsachun News - As autoridades de imigração bolivianas ordenaram que Victor Gonzalez, um político do partido de extrema direita Vox, deixe o país por interferir nos assuntos internos e perturbar a ordem pública ao ter viajado para o país andino para expressar seu apoio ao líder golpista e governador da província de Santa Cruz, Fernando Camacho, que foi preso no último dia 28.



O vice-ministro de Comércio Exterior da Bolívia, Benjamin Blanco, disse ontem: “A carta das Nações Unidas especifica muito claramente em seu artigo 2.7 que nenhum país está autorizado a intervir em assuntos que são essencialmente da jurisdição interna dos Estados, neste sentido do Ministério das Relações Exteriores. Faremos uma reclamação formal ao governo espanhol pela conduta deste congressista em nosso território nacional”.

Dirigentes da Federação Indígena ‘Ponchos Rojos’ Aymara também denunciaram o congressista estrangeiro e montaram uma vigília ao redor da prisão de Chonchocorro, em La Paz, onde Camacho está detido.



Ovidio Mamani, porta-voz da organização disse: “Legisladores de outros países vieram aqui para Chonchocoro, pedindo liberdade e justiça para um assassino (Camacho) que é o autor intelectual do golpe de 2019 (...) que vieram pedir justiça, onde estavam vocês quando nossos irmãos foram massacrados?”



Vox é um partido neofascista da Espanha que acredita na reconquista das Américas e celebra o legado de Cristóvão Colombo. O partido busca expulsar imigrantes muçulmanos da Espanha e repelir todas as leis contra a violência de gênero. Eles também são admiradores do ex-ditador Franco e dentro de sua liderança são negacionistas do holocausto. A VOX mantém laços estreitos com o ex-regime de Añez da Bolívia, participando de coletivas de imprensa juntos em 2019. Eles também se reuniram com Juan Guaidó e declararam seu apoio a seus esforços para realizar um golpe na Venezuela.

Camacho, que foi um dos líderes do golpe de 2019, é acusado de terrorismo pela greve de 36 dias para exigir o Censo de População e Habitação. O governo boliviano acusa a oposição de desestabilizar o país e politizar a realização do censo ao exigir que o trabalho fosse conduzido em 2023 sem nenhum argumento técnico. O senso será realizado em março de 2024.

O governador foi detido por forças policiais especiais, retirado da província de helicóptero e agora está em uma prisão de segurança máxima em El Alto.

