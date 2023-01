Bolívia pede união no aniversário do Estado Plurinacional

Apoie o 247

ICL

247 - Com o lema de unidade rumo ao Bicentenário, as autoridades bolivianas e os movimentos sociais celebrarão o 14º aniversário do Estado Plurinacional no dia 22 de janeiro, confirmou nesta sexta-feira (20) a vice-ministra de Comunicação Gabriela Alcón, informa a Prensa Latina.

"Neste domingo, 22 de janeiro, dia da Fundação do Estado Plurinacional da Bolívia, convidamos você a fazer parte de uma celebração especial que lembra e reconhece nossa diversidade, que somos um país soberano, democrático, digno, intercultural e inclusivo", disse Alcón em declarações à mídia.

Por meio do decreto 405, o Dia do Estado Plurinacional foi instituído em 2010 para constituir o novo pacto social elaborado na Assembleia Constituinte e aprovado em referendo.

A nova Constituição Política, vigente desde 2009, reconhece as 36 nacionalidades que habitam o território do país andino-amazônico e lança as bases para um novo Estado.

Ao convocar para celebrar a união e a esperança na construção constante de um país melhor, a vice-ministra lembrou que "as tradições de nossos povos falam de uma força mística que une todos os bolivianos".

Neste domingo o presidente Luis Arce fará um pronunciamento focado na unidade, estabilidade econômica e projetos para o bicentenário que a Bolívia comemorará em 2025.

A Casa Grande del Pueblo (sede do governo) e a Plaza Murillo, epicentro do poder político, serão os palcos dos eventos que começarão com uma cerimônia ancestral.

