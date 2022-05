Bolsonaro critica corte de gás boliviano com destino ao Brasil: "parece orquestrado"

Apoie o 247

ARN - Jair Bolsonaro denunciou nesta segunda-feira um suposto "negócio" que estaria sendo "orquestrado" por outros países para prejudicar seu governo antes das eleições de outubro.



“A Bolívia cortou 30% do nosso gás para entregá-lo à Argentina”, disse Bolsonaro, relacionando o acordo alcançado por esses países para a venda de gás com o corte ao Brasil. "Como a Petrobrás tem atuado nessa questão?", continuou, referindo-se ao aumento do preço do gás nos últimos meses.

"Parece que tudo é orquestrado. Se você tem que comprar gás em outro lugar fica cinco vezes mais caro. Quem vai pagar a conta? E quem vai se responsabilizar? É um negócio que parece orquestrado para favorecer exatamente você sabe quem", acrescentou o presidente.



Embora Bolsonaro não tenha revelado quem se beneficiaria com a decisão do governo boliviano, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva surge após os últimos ataques do chefe de governo ao candidato de esquerda, o favorito para vencer as eleições de outubro, nas quais buscará um novo mandato.



Na semana passada, Bolsonaro chamou o ex-presidente de "nove dedos" e o imitou com as mãos, abaixando um dos dedinhos, em referência ao acidente de trabalho que Lula sofreu anos atrás, e disse que se o líder do PT voltar ao poder, o país levará 50 anos para se recuperar.



"Eu vi os 'nove' dizendo que vou perder as eleições e que vou perder toda a minha família. Você acha que pode me intimidar? Ou decidimos em votação real, contados, auditados, ou nos rendemos. E se desistirmos, levará 50 anos ou mais para voltar à situação atual. Não sou um gênio, mas acho que dei provas mais que suficientes para o mundo inteiro de que temos que guiar o destino do Brasil com mão firme", disse.

