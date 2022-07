Bolsonaro decide participar do encontro do Mercosul por videoconferência

Jair Bolsonaro decidiu não ir para Assunção, no Paraguai, ao encontro da Cúpula do Mercosul edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) decidiu participar do encontro da Cúpula do Mercosul por videoconferência, em Brasília. A reunião ocorre nesta quinta-feira, 21.

Segundo reportagem da CNN , Bolsonaro deve mandar um vídeo gravado, previsto para ser exibido no momento em que os demais integrantes farão intervenções. O Paraguai, que atualmente preside o bloco, fará um balanço das atividades, e em seguida os integrantes falarão.

À CNN, Bolsonaro afirmou que decidiu não ir a Assunção, no Paraguai, alegando questões de agenda no Brasil. “Não irei ao Paraguai. […] O que impede são problemas que tem para resolver aqui”.

Ele também destacou que, apesar de não ir ao encontro presencialmente, o que fortaleceria a relação do Brasil com os países que integram o bloco, “gosta muito” do presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez.

