Bolsonaro diz que não irá ao Paraguai para participar de reunião do Mercosul

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (18), que não participará da reunião do Mercosul que será realizada na quinta-feira (21), no Paraguai. “Decidimos após reunião. Não irei ao Paraguai”, disse Bolsonaro à CNN Brasil. No domingo (17), ele havia declarado que pretendia fazer uma viagem do tipo “bate e volta” para participar do encontro.

Questionado sobre as razões do cancelamento da viagem, Bolsonaro alegou ter “ problemas para resolver no Brasil”. “O que impede são problemas que tem para resolver aqui. É o que guarda o porco é o olho do dono. Eu perturbo ministro aqui, qualquer hora da madrugada. Eles sabem que eu ligo para eles. Respondem de madrugada também, o que tem que responder, a demanda no zap, e eu coordeno”, afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE