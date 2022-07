Bolsonaro diz, sem apresentar provas, que legalização da maconha aumentou homicídios no Uruguai

No país, a taxa de homicídios é de 8,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto no Brasil esse número chega a 21,65 edit

Apoie o 247

ICL

ARN - Jair Bolsonaro disse que o aumento dos homicídios no Uruguai no último semestre é consequência da “legalização da maconha”. A regularização da maconha no Uruguai entrou em vigor em julho de 2017 e permite a venda da droga em farmácias.

“Temos o caso do Uruguai, que recentemente regulamentou e legalizou a maconha e agora estamos vendo uma explosão no número de homicídios, em grande parte por causa da maconha”, disse Bolsonaro durante sua transmissão semanal nas redes sociais.

No primeiro semestre de 2022, o Uruguai registrou 188 homicídios, um aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. No país, a taxa de homicídios é de 8,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto no Brasil esse número chega a 21,65 homicídios, segundo dados do Atlas da Violência e do Ministério do Interior uruguaio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta semana marca o quinto aniversário da legalização da maconha, promovida pelo governo do ex-presidente José "Pepe" Mujica. Com essa medida, o Uruguai se tornou o primeiro país a legalizar a produção e venda de produtos derivados da cannabis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sabemos que essas pessoas de esquerda, quase todas são a favor da liberação das drogas", continuou o chefe de Estado brasileiro, acrescentando que legalizar a maconha "não leva a lugar nenhum". "Só vai retroalimentar um sistema e levar à violência, levará a outros males e a tendência é que esse país caia em desgraça”, alertou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste domingo, Bolsonaro oficializará sua candidatura em busca da reeleição nas eleições presidenciais de 2 de outubro. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas, recebeu na semana passada o apoio da renomada cantora Anitta.

O comentário de Bolsonaro sobre a maconha no Uruguai foi uma resposta à artista: "Eu a vi outro dia, não sei se é cantora, mas é uma pessoa conhecida que disse (para Lula): 'Estou dando meu apoio, solte a maconha'".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cantora defendeu sua posição durante uma transmissão ao vivo com o rapper Filipe Rett. "Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar. Essa guerra na favela só mata os pobres, as pessoas que não têm nada a ver com isso", disse ela.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE