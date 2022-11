'Bolsonaro pode estar arquitetando golpe de Estado', diz Evo Morales, ex-presidente da Bolívia

"Ele tem que admitir sua derrota. Não quero pensar, há um golpe lá, se não for militar, é como fizeram com a Dilma [Rousseff], um golpe parlamentar ou judicial", disse Morales edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Em declarações concedidas à Sputnik nesta terça-feira (1º), o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que o mandatário brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), pode estar pensando em um golpe de Estado, uma vez que ainda não reconheceu sua derrota para o ex-presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil.

"Ele [Bolsonaro] tem que admitir sua derrota. Não quero pensar, há um golpe lá, se não for militar, é como fizeram com a Dilma [Rousseff], um golpe parlamentar ou judicial. Agora não há tanto golpe militar. Quando ele entra no campo eleitoral, ele tem que reconhecer os triunfos dos outros", disse Morales.

Trinta e oito horas após o resultado do pleito, Bolsonaro ainda não se manifestou e mantém silêncio sobre a vitória de Lula. Entretanto, cumprimentar o candidato eleito e desejar sorte é uma tradição brasileira que aconteceu em todas as eleições passadas.

Até o momento, apenas integrantes de sua gestão, como o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) já entraram em contato com membros da campanha de Lula para oferecer apoio no processo de transição de governo, relata o G1.

A agenda de Bolsonaro para esta terça-feira (1º) não prevê compromissos oficiais, segundo a mídia. Pela manhã, o senador e seu filho, Flavio Bolsonaro (PL-RJ), foi visto entrando no Palácio da Alvorada, assim como o deputado Hélio Lopes (PL-RJ), que também foi avistado chegando ao local.

No domingo (30), após as urnas serem 100% apuradas, Lula obteve 60,3 milhões de votos, e Bolsonaro, 58,2 milhões de votos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.