Bolsonaro se atrapalha e diz que primeiro presidente de esquerda da Colômbia lutou por grupo guerrilheiro chileno

Jair Bolsonaro (PL) se atrapalhou ao falar sobre o passado do novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, eleito no domingo (19), e ao afirmar que ele é um ex-guerrilheiro do MIR (Movimento de Esquerda Revolucionária). O MIR era um grupo revolucionário chileno e não possui qualquer ligação com Petro, que lutou pelo colombiano M-19 (Movimento 19 de Abril) contra o governo conservador do país na década de 1970.

"É um ex-guerrilheiro do MIR, é o movimento de esquerda revolucionária", disse Bolsonaro a apoiadores nesta segunda-feira (20). Até o momento, Bolsonaro não se pronunciou oficialmente sobre o resultado das eleições na Colômbia, que elegeu o primeiro presidente de esquerda em toda a sua história.

A declaração de Bolsonaro foi feita no momento em que ele comentava que integrantes do MIR participaram do sequestro do empresário Abílio Diniz, em 1989. Na sexta-feira (17), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, adversário de Bolsonaro, afirmou ter intercedido, em 1998, junto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pela libertação dos suspeitos envolvidos no sequestro.

Em abril de 1998, o governo federal deu o aval para que o processo de extradição dos sequestradores estrangeiros fosse adiante, mas nunca admitiu que a decisão estivesse ligada ao fim da greve de fome por parte dos detidos.

Segundo Bolsonaro, Lula quis mandar um “recado" para os criminosos e narcotraficantes ao falar sobre o assunto na semana passada. "Um sequestro... Um sequestro é planejado, pessoal. Ninguém... Ah, vou sequestrar o João aí... Ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vão ser as negociações... Agora, porque o Lula tocou nesse assunto, alguém tem ideia? Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que... Estamos juntos”, disse o atual ocupante do Palácio do Planalto.

