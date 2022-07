Boric anuncia criação de 'Bônus de Inverno' para enfrentar alta dos preços

Apoie o 247

ARN - O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta segunda-feira, 11, juntamente com o ministro da Fazenda, Mario Marcel, a criação do Bônus de Inverno, que beneficiará 7,5 milhões de pessoas, como parte das medidas econômicas que buscam proporcionar às famílias em situação de vulnerabilidade "um alívio para a situação" que o país atravessa.

Boric anunciou a prorrogação até o último trimestre do ano do IFE trabalhista, que concede um subsídio de até 320 dólares por quatro meses para uma nova relação de trabalho, e da Licença Parental Pós -Natal por 60 dias. Além disso, os pedidos de subsídio de trabalho do Protege serão estendidos até o final do ano.

Propõe-se que o Bônus de Inverno, que deve ser aprovado pelo Congresso, seja um pagamento único de 120.000 pesos chilenos (120 dólares) às famílias com menos recursos para que possam enfrentar o aumento dos preços dos alimentos, energia e aquecimento. O presidente pediu à Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados que o projeto, enviado com urgência, seja tratado "o mais rápido possível". O estudo Pulso Ciudadano da consultoria Activa divulgado neste domingo, 10, indica que a inflação e o aumento dos preços é o segundo problema que mais preocupa os chilenos (40,9%), atrás do crime (49,7%).

Boric assegurou que após a pandemia de Covid-19 o país e o mundo não conseguiram se recuperar totalmente e que se soma a isso a guerra na Ucrânia, com suas consequências, e as possíveis recessões nos Estados Unidos e Europa, a queda do preço do cobre e o aumento dos combustíveis, gerando uma "situação de pressão muito grande" para as famílias devido ao aumento do custo de vida.

"Como governo não podemos ficar indiferentes. Visitamos diferentes regiões, comunas, e quero que saibam que como governo estamos fazendo todos os esforços para apoiar os setores mais afetados por esta crise, sem abandonar o nosso compromisso com a responsabilidade fiscal", disse o chef do estado

O presidente indicou que essas medidas não são as únicas e listou a estabilização dos preços da gasolina e da parafina, o congelamento das tarifas regulamentadas do transporte público, o avanço do reajuste da Pensão Universal Garantida, o aumento do salário mínimo e a criação da Cesta Básica Protegida.

“Saiba que sempre estaremos disponíveis para ouvir. Estaremos percorrendo o território e fazendo todos os esforços, e o que estiver ao nosso alcance, para melhorar as condições de vida das famílias no Chile”, disse Boric.

Chile Apoia

No início de abril, foi anunciado um plano de recuperação denominado Chile Apoia, com o objetivo de enfrentar o aumento do custo de vida devido ao aumento do preço do combustível, que se soma a uma inflação já elevada, que em 2021 foi de 7,2%, a maior em 14 anos.

"Sabemos que este plano de recuperação é um ponto de partida. Grandes mudanças não são alcançadas da noite para o dia. Para que sejam sustentáveis ​​ao longo do tempo, devem ser responsáveis ​​na sua implementação", assegurou o presidente em conferência de imprensa.

