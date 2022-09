Boric anuncia mudanças na cúpula do governo após derrota da Constituinte no Chile

Apoie o 247

ICL

247 - Diante da derrota no referendo realizado no domingo, 4, que propunha um novo texto para a Constituição do Chile, o presidente do país, Gabriel Boric, fez mudanças importantes em seu gabinete ministerial nesta terça-feira, 6. O presidente chileno mudou os chefes de cinco ministérios.

>>> Leia mais: Chile: Boric sofre pressão da direita em reformulação de gabinete ministerial após derrota da Constituinte

Na Secretaria-Geral da Presidência, Boric retirou o Giorgio Jackson e nomeou a advogada Ana Lya Uriarte, do Partido Socialista e que foi ministra do Meio Ambiente e chefe do gabinete presidencial no governo de Michelle Bachelet. Ela estava, no atual governo, como chefe de gabinete do Ministério do Interior.

Jackson, que saiu da Secretaria-Geral, foi o principal culpabilizado pela derrota da Constituinte, sendo acusado de falta de diálogo com o Congresso. Ele foi para o Ministério do Desenvolvimento Social, no lugar de Jeannette Vega, que havia pedido a renúncia no fim de agosto após a descoberta de que uma assessora teria entrado em contato com uma liderança radical mapuche.

A pasta também é um foco de crise, visto que o governo Boric, prolongando a intervenção militar na região centro-sul do país decretada em 2021, aprofundou a crise com os indígenas mapuches.

No Ministério do Interior, outra pasta em crise, devido a intensa repressão realizada pelo governo contra as recentes manifestações, saiu Izkia Siches e entrou Carolina Tohá, do Partido pela Democracia, ex-ministra do governo Bachelet e ex-prefeita de Santiago. No Chile, o ministro do Interior é quem está na fila de sucessão do presidente.

Também houve mudanças na Saúde, saindo a pediatra Begoña Sarza, entrando a epidemiologista Ximena Aguilera; na Energia, saindo o engenheiro Claudio Huepe e entrando Diego Pardow, que estava na assessoria da Presidência e foi o coordenador do programa de governo de Boric; e na Ciência e Tecnologia, entrando a química Silvia Diaz no lugar do biólogo Flavio Salazar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.