Boric confirma que a Argentina será o destino de sua primeira viagem ao exterior

247 com agências -247 com agências - O presidente eleito do Chile , Gabriel Boric , confirmou que sua primeira viagem internacional, no início de abril, terá a Argentina como destino. Por ocasião da viagem ao Chile para participar da cerimônia de posse, Alberto Fernández realizou uma audiência bilateral com o novo presidente, a quem convidou para uma visita oficial à Argentina no dia 5 de abril.

"Convidei-o a fazer sua primeira viagem oficial à Argentina em 5 de abril. Concordamos em reativar os mecanismos de integração bilateral de alto nível, interrompidos pela pandemia ", postou Fernández nas redes sociais Twitter.

"Também me ofereci para fornecer gás ao seu país e prometemos aprofundar a cooperação em direitos humanos, igualdade de gênero, jovens e minorias e no cuidado com o meio ambiente. Temos muito a trabalhar juntos”, completou na ocasião.

