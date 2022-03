Boric declara apoio a Lula e se diz "radicalmente distinto" de Bolsonaro

Apesar de ressaltar sua divergência radical com Bolsonaro, Boric disse que não pretende romper com o Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247, com CartaCapital - Empossado na sexta-feira, 11, como novo presidente do Chile, Gabriel Boric manifestou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e expressou diferença com Jair Bolsonaro (PL). As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 14, durante a sua 1ª coletiva de imprensa como chefe do Executivo.

Apesar de ressaltar sua divergência radical com Bolsonaro, Boric disse que não pretende romper com o Brasil.

“Temos uma coincidência com Lula da Silva, com Dilma [Rousseff], com o Mas [Movimento ao Socialismo] na Bolívia”, afirmou. “É evidente para todos que somos radicalmente distintos de Bolsonaro, mas isso não significa que devemos cortar relações com o Brasil.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE