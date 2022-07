Boric diz que Chile terá dois meses de “conversa ampla e frutífera” até o plebiscito sobre a nova Constituição

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente do Chile, Gabriel Boric, falou esta segunda-feira (4) em rede nacional após receber o texto final da nova Constituição, que será votada em 4 de setembro, e assegurou que transcorrerão dois meses de "amplo e, espero, frutífero conversa” entre os cidadãos para tomar uma decisão nas urnas.

Além de agradecer a todos que participaram da elaboração do novo texto constitucional, o presidente reconheceu que não foi um processo fácil, pois a democracia "nunca é fácil".

"A história não faz parte de nós, somos apenas mais um elo na longa história republicana do nosso país, hoje iniciamos uma nova fase no caminho da paz e do entendimento aprovado pela grande maioria dos cidadãos no plebiscito de outubro 2020, o caminho que percorremos para dar uma solução pacífica e institucional à crise que se manifestou a partir de outubro de 2019”, lembrou o presidente.

Nesse sentido, ele enfatizou que os chilenos devem se sentir "profundamente orgulhosos" por terem resolvido o surto social de 2019 e uma das crises políticas "mais difíceis" das últimas décadas, com "mais democracia". Boric anunciou que, agora, o Estado disponibiliza o texto constitucional e se esforçará para estar presente em todos os lugares possíveis, para que a discussão seja abordada por todos. "Vamos garantir as condições para que seja possível um processo eleitoral limpo, transparente e informado, honrando uma tradição eleitoral e política que nos orgulha como chilenos", disse.

“A partir de agora, teremos dois meses de uma conversa ampla e esperançosamente frutífera sobre nosso futuro, sobre nossa norma fundamental, a constituição política que define nosso modo de organização e distribuição de poder, estabelece nossos direitos e deveres, expressa os princípios e valores que nos definem como sociedade e país, respondendo por nossa identidade e diversidade”, disse.

Boric disse que o novo texto tem 11 capítulos nos quais são abordados "assuntos tão importantes para o povo e a democracia", incluindo direitos, garantias fundamentais, o funcionamento dos poderes do Estado, a relação com a natureza e os mecanismos de participação.

“Convido-vos neste período que começa a travar um diálogo com visão elevada, com sentido republicano, que independentemente das opções de cada grupo ou pessoa, sejamos capazes de instalar uma conversa livre de falsidades ou desinformação, que permita que ouçamos, olhemos nos olhos que lemos o texto constitucional proposto sem preconceitos e formamos nossa opinião pensando no bem maior de nosso país, de todos nós que o habitamos e dos chilenos do futuro”, observou.

O presidente chileno disse que o Estado "está comprometido" em garantir que nos próximos dois meses haja "um exemplo de democracia, espírito cívico e compromisso republicano".

“Nosso desejo é que a partir de 4 de setembro comece um caminho de mudanças e reformas que permita não apenas o reencontro entre chilenos e chilenos, mas também instale os pilares de um Chile com mais justiça, mais equidade, mais dignidade e com uma democracia melhor e mais ampla, sem ódio, sem violência (...) o mundo está nos observando. (Eu os convido a) decidir com o coração e a mente, sempre colocando esta pátria que tanto amamos no centro, confio na sabedoria do povo chileno”, concluiu.

O texto redigido tem 388 artigos e abrange grandes temas como os direitos fundamentais, o sistema político, o meio ambiente e o território. De acordo com as pesquisas, não terá os votos necessários para ser aprovado.

Durante a cerimônia de entrega do texto final na segunda-feira, a presidente do órgão constituinte, María Elisa Quinteros, destacou que foi "um ano de trabalho intenso e rigoroso realizado por um órgão democraticamente eleito". Além disso, valorizou a formação da paridade e "a representação e uma diversidade pouco vista antes" na história chilena.

