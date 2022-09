Boric diz que impasse em torno de embaixador de Israel está "superado" após crise diplomática

Crise se sucedeu após o governo chileno adiar a acreditação do embaixador de Israel no Chile em razão do assassinato de uma criança palestina edit

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que o impasse em torno da acreditação do embaixador de Israel no país, Gil Artzyeli, está superado. O adiamento do evento desencadeou uma crise diplomática e se deu em razão do assassinato de uma criança palestina na Cisjordânia ocupada.

O menino Odai Trad Salah, 17, foi baleado na cabeça por forças israelenses na aldeia de Kufr Dan, perto de Jenin, tornando-se o 149º palestino a ser morto por Israel este ano.

Em razão do assassinato, o governo Boric adiou a cerimônia de acreditação do diplomata, que esperava já no palácio presidencial e foi ordenado a se retirar. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores de Israel convocou o embaixador chileno, Jorge Carvajal, enquanto a Autoridade Palestina elogiou.



“Congratulamos a posição do presidente chileno, que está de acordo com a lei e as resoluções internacionais, e apreciamos esta posição que visa pressionar o governo israelense a parar com seus crimes diários contínuos contra nosso povo”, disse Ahmad al-Deek, conselheiro do ministro das Relações Exteriores palestino.

Ao chegar a La Moneda, Boric esclareceu que “o Itamaraty emitiu uma declaração a esse respeito. O que aconteceu foi uma decisão em busca de fatos ocorridos na noite anterior, onde um menor havia sido assassinado e onde a apresentação das cartas diplomáticas foi remarcada para 30 de setembro".



Boric destacou que “essas coisas devem ser tratadas com muito cuidado. Somos um povo e um país que é pela paz, que está pronto para contribuir para a paz, e no quadro desta questão sempre dissemos que o direito internacional deve ser respeitado, as fronteiras de 1967”.



“Também quero aproveitar a oportunidade para expressar à comunidade judaica que li a declaração que eles emitiram. Que eles saibam que, como todo chileno e toda pessoa que vive em nosso país, ninguém jamais será perseguido ou intimidado por suas ideias, visões de mundo ou política, a menos, é claro, que infrinja a lei, e não Este é o caso", argumentou.



O presidente ainda fez um apelo à calma e afirmou que "do nosso ponto de vista, é um impasse que foi superado com as declarações tanto do Itamaraty como do Estado homólogo".



Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores de Israel elogiou as declarações apresentadas pelo governo chileno, observando que "o ministro interino enfatizou que os laços com Israel são importantes para o Chile e que eles estão interessados ​​em mantê-los".

"O diretor-geral disse ao ministro interino que aprecia o pedido de desculpas, pois é um incidente grave que poderia ter causado sérios danos às relações entre Israel e Chile", disse ele.

Em 2019, a comunidade judaica no Chile enviou a Boric um pote de mel para celebrar o Ano Novo judaico. Boric respondeu no Twitter: “Agradeço o gesto, mas eles podem começar pedindo a Israel que devolva o território palestino ocupado ilegalmente”.

