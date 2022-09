Boric realiza reuniões em busca de um novo processo constituinte

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente do Chile, Gabriel Boric, realizou reuniões nesta segunda-feira (5), após a rejeição do projeto da nova Constituição, por 61,86% dos votos no plebiscito do último domingo.

O presidente informou através de suas redes sociais que na manhã de segunda-feira teve um encontro com o presidente do Senado, Álvaro Elizalde, e o presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Soto. "Fizemos uma reunião para traçar o caminho que nos permitirá avançar para um novo processo constituinte o mais rápido possível", escreveu.

Além disso, Boric se reuniu à tarde com os prefeitos de Peñaloén, Carolina Leitão, de Puente Alto, Germán Codina, de Huechuraba, Carlos Cuadrado, e o governador de Los Lagos, Patricio Vallespin, com o objetivo de "continuar o grupo de trabalho" entre municípios e governadores regionais para enfrentar os desafios do Chile e seus territórios, acrescentou o chefe de Estado em sua conta no Twitter.

Sobre esta reunião, Vellespín publicou que valorizam a disponibilidade do presidente em ouvir os governadores “enfrentando o caminho que o país deve seguir” para que uma nova constituição possa ser #dialogada e ouvindo todos os atores relevantes”, partilhou.

Embora o presidente chileno tenha convocado todas as forças políticas para esta segunda-feira, a coalizão de centro-direita Chile Vamos, formada pela União Democrática Independente (UDI), a Renovação Nacional (RN) e a Evolução Política, decidiu não comparecer.

A este respeito, o presidente da UDI, Javier Macaya, disse em declarações ao LaTercera que se comunicou com Boric e sugeriu que o melhor era que neste dia “ordenassem um pouco as ideias e a casa”, pelo que preferiram não comparecer. Nesse sentido, o presidente do RN, Francisco Chauán, afirmou que finalmente o encontro com o presidente chileno acontecerá nesta terça-feira, no entendimento de que eles têm "uma responsabilidade com o Chile" e com aqueles que votaram massivamente e querem "um pacto de convivência e uma casa comum para todos".

Quem não comparecerá à reunião de terça-feira serão os representantes do Partido Republicano, pois, segundo disse à imprensa o seu presidente, Rojo Edwards, estão ainda em "um processo de reflexão e reuniões internas para o futuro".

Entretanto, a Presidência sublinhou nesta segunda-feira que para enfrentar os desafios do país é necessário o diálogo com todos.

Para concluir, Boric escreveu: "O trabalho continua com diálogo e articulação, colocando o Chile à frente de qualquer diferença".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.