Brasil declarará na ONU que acompanha com 'máxima atenção' informações sobre Nicarágua e reforçará compromisso humanitário

247 - Após não aderir à declaração conjunta de 55 países contra a Nicarágua durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU na sexta-feira (3) , o Brasil apresentará nesta terça-feira (7) um documento afirmando que acompanha "com máxima atenção" as informações que vem recebendo sobre o governo de Daniel Ortega. A informação é da coluna Painel da Folha de S. Paulo.

O texto, elaborado pelo Itamaraty e pela assessoria internacional do Palácio do Planalto, reforçará o "compromisso democrático e humanitário" do governo brasileiro. Além disso, dirá que o país buscará "exercer um papel construtivo" quanto aos atritos diplomáticos envolvendo a Nicarágua e os países críticos a Daniel Ortega, grupo encabeçado pelos EUA.

>>> Decisão do governo Lula de não aderir a carta contra Nicarágua repercute nas redes

A diplomacia brasileira entende ser necessário adotar uma posição após receber críticas por não ter assinado a declaração da semana passada.

