Brasil e Venezuela oferecem ajuda para conter vazamento de petróleo, diz premiê de Trinidad

PORTO DE ESPANHA (Reuters) - Trinidad e Tobago está considerando declarar uma emergência internacional para lidar com um derramamento de petróleo que manchou quilômetros de sua costa e ameaça se espalhar para seus vizinhos caribenhos, disse o primeiro-ministro Keith Rowley nesta sexta-feira.

Brasil e Venezuela se ofereceram para ajudar a conter e limpar o vazamento de petróleo de uma embarcação que afundou na costa de Tobago na semana passada, disse ele em um discurso ao Parlamento do país.

Trinidad e Tobago está considerando declarar uma emergência de Nível 3, o que permitiria a obtenção de assistência estrangeira. A nação insular ainda não determinou quem era o proprietário da embarcação que afundou e derramou milhares de barris de petróleo, disse ele.

