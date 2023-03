'Brasil precisa combinar seu crescimento econômico com o dos seus parceiros', diz Lula

"O Brasil tem que ter a grandeza de ser humilde e compartilhar tudo aquilo que pode acontecer com o povo brasileiro com o povo dos países vizinhos", disse o presidente Lula edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil precisa "combinar seu crescimento econômico com o crescimento dos seus parceiros" para garantir que o continente sul-americano “continue em paz, que não fale mais em guerra e fale só em desenvolvimento”.

“É preciso aprimorar nossa política de relações externas. O Brasil tem que ter a grandeza de ser humilde e compartilhar tudo aquilo que pode acontecer com o povo brasileiro com o povo dos países vizinhos, porque somente assim a gente vai garantir que esse continente continue em paz, que não fale mais em guerra e fale só em desenvolvimento, educação, saúde, direito do povo trabalhador, indígena e quilombola de viver num mundo mais tranquilo e pacífico. Nós temos o direito de crescer e de distribuir esse crescimento com a população”, disse Lula nesta quinta-feira (16), durante a posse do novo diretor brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, em Foz do Iguaçu (PR), de acordo com o UOL.

Ainda conforme a reportagem, Lula também afirmou que Itaipu deve atuar no desenvolvimento social e sustentável, tanto do Brasil como do Paraguai, com destaque para estudos sobre o uso da energia sustentável.

