Brasil quer anular suspensão da Venezuela e ajudar na entrada da Bolívia no Mercosul

Agência Sputnik - Em conversa com a Sputnik, o diretor do Mercosul no Itamaraty, Francisco Cannabrava, confirmou que a embaixada brasileira quer retomar o diálogo com a Venezuela e anular a suspensão do país no âmbito do Mercosul.

O diplomata explicou que "este país [Venezuela] é importante e merece nossa atenção", razão pela qual o Brasil quer restabelecer um diálogo "franco e de boa vontade", em que "se respeite os tempos" de Caracas.

A Venezuela foi suspensa do Mercosul em 2017, após alguns membros do bloco entenderem que o país havia passado por uma "ruptura da ordem democrática".

Sobre a entrada da Bolívia no Mercosul, Cannabrava comentou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está "muito interessado" em que La Paz se torne um membro da aliança sul-americana.

"Queremos avançar para a entrada da Bolívia, precisamos obter a aprovação do tratado de adesão da Bolívia no Congresso brasileiro e estamos muito dispostos a trabalhar internamente para avançar nisso", disse ele.

Em 8 de dezembro, o chanceler boliviano, Rogelio Mayta, disse à Sputnik que a posse de Lula como presidente do Brasil seria um "vento favorável" à entrada de La Paz como um Estado pleno do Mercosul.

