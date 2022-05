Candidata a vice da Colômbia acusa EUA de 'intervenção direta' nas eleições colombianas

Apoie o 247

Agência Sputnik - Francia Márquez, candidata a vice-presidente da Colômbia pelo Pacto Histórico de esquerda, acusou os EUA de intervirem na política interna de seu país, em referência aos comentários de Philip Goldberg, embaixador americano em Bogotá.

Recentemente, Goldberg afirmou que Washington tem informações sobre possíveis financiamentos e intervenções da Rússia e da Venezuela nas eleições presidenciais da Colômbia de 29 de maio.

"Embora [Goldberg] não tenha mencionado o Pacto Histórico ou Gustavo Petro, é óbvio que ele estava se referindo à nossa candidatura e à nossa aposta política. Creio que isto rompe com a história das relações dos EUA, que não intervém na política, [...] esta é uma intervenção direta do governo dos EUA, através do embaixador, nas eleições", declarou Márquez durante um debate no Instituto da Paz dos EUA em Washington.

Márquez também se referiu ao relacionamento com os EUA e criticou a direita colombiana por procurar apresentar o Pacto Histórico como uma ameaça a Washington e à Colômbia. Segundo a candidata de Gustavo Petro, seu eventual governo não romperia as relações com os EUA, que as fortaleceria, e acredita que Washington respeitará a decisão do povo colombiano.

No final de março, a Embaixada da Rússia na Colômbia negou e rejeitou as informações publicadas na mídia local sobre a suposta interferência de Moscou no processo político do país sul-americano.

A dupla de Gustavo Petro e Francia Márquez lidera as preferências eleitorais da Colômbia com 43% das intenções de voto, de acordo com a última pesquisa do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica (CELAG), publicada no final de abril.

