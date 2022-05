Candidato a presidente da Colômbia, Gustavo Petro agradece apoio de Lula

Apoie o 247

ARN - "Nós que lutamos para derrubar um governo fascista no Brasil, pedimos ao povo da Colômbia e a todos que defendem a democracia, que no próximo domingo, votem no companheiro Gustavo Petro como presidente da Colômbia", escreveu o candidato brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em suas redes sociais.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) disse estar confiante de que Colômbia, Brasil e outros países da região poderão "construir uma América do Sul forte, com integração política, econômica e cultural" a partir de outubro. "Petro é a certeza que a Colômbia será democrática depois das eleições.", acrescentou Lula.

Durante um evento de campanha no centro de São Paulo, o ex-presidente brasileiro passou vários minutos falando sobre a situação política na Colômbia. Ele definiu Petro como uma pessoa "progressista, democrática e de esquerda" e disse que está sendo "vítima de ataques" de seus adversários políticos.

“Nós o vimos nas fotos de sua campanha, cercado de segurança para impedir qualquer tipo de ataque”, lamentou Lula, durante o ato com os movimentos sociais paulistas, que ele participou com seu companheiro de chapa, Geraldo Alckmin.

Poucas horas após as declarações de Lula, Petro agradeceu o gesto, também pelas redes sociais: “obrigado, Lula, futuro presidente do Brasil, pelo apoio. Espero que possamos construir uma América Latina unida em produção, justiça social e conhecimento”, escreveu.

