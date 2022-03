Candidato da esquerda colombiana quer renegociar Tratado de Livre Comércio com EUA

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - Gustavo Petro, candidato presidencial da esquerda colombiana pela coalizão Pacto Histórico disse nesta segunda-feira (14) que se chegar ao governo vai propor a renegociação do Acordo de Livre Comércio (TLC) com os Estados Unidos na área de produção de alimentos.

“Estamos importando seis milhões de toneladas de milho, toda a soja, todos os insumos agrícolas de vários países do mundo, mas também fundamentalmente dos Estados Unidos. Com a queda do preço do peso em relação ao dólar, com o colapso do peso, eles dobraram, triplicaram. É por isso que há fome na Colômbia, não havia uma política de contingência, por exemplo, regular o preço dos suprimentos imediatamente”, disse Petro ao participar de um debate na noite de segunda-feira com Federico Gutiérrez (Equipe para a Colômbia) e Ingrid Betancourt (Oxygen Green).

O candidato de esquerda disse que o acordo comercial deve ser renegociado para apoiar a produção lucrativa de alimentos para pequenos e médios produtores e evitar que os agricultores acabem cultivando folhas de coca.

Os Estados Unidos e a Colômbia assinaram um Tratado de Livre Comércio em 2011 que entrou em vigor um ano depois.

