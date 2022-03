Candidato de direita da Colômbia, Fico Gutiérrez, propõe diálogo para "defender a democracia e as liberdades"

O candidato disse também que buscará discutir uma agenda do país com os ex-presidentes do Centro Democrático e dos partidos Liberal e Conservador edit

Apoie o 247

ICL

Da Agência Regional de Notícias - O candidato presidencial da direita colombiana, Federico "Fico" Guitérrez, expressou por meio de um comunicado sua intenção de liderar uma "agenda de diálogo nacional" para defender "a democracia e as liberdades" . Nesse sentido, o candidato indicou que vai conversar sobre uma "agenda do país" com autoridades de diferentes partidos, como o ex-presidente e chefe do Partido Liberal, César Gaviria, com o do Partido Conservador, Andrés Pastrana, e com a do Centro Democrático, Álvaro Uribe.

Gutiérrez, vencedor da consulta da Seleção da Colômbia realizada no domingo, é considerado o "candidato coberto" do Uribismo para as eleições presidenciais de 29 de maio. De acordo com o que disse, ele “baterá de forma respeitosa e proposital em setores que possam aderir ao desejo nacional”; exemplificado com grupos cristãos, organizações de mulheres e vítimas do conflito armado, entre outros.

Nessa linha, o candidato ressaltou que é preciso agregar bases partidárias e incluir as lideranças dos movimentos sociais e aqueles que não se identificam com nenhuma orientação política. Da mesma forma, convidou aqueles que até domingo “eram candidatos de outras coalizões” a começar a consolidar a “defesa de uma democracia que existe e que deve ser cuidada”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para concluir, o candidato disse que vai continuar a procura de outros sectores com os quais "está convicto" de que encontrará questões fundamentais a "concordar", como a educação, a protecção da velhice, o modelo de segurança integral, a defesa do Estado e mais.

Forças Uribistas definem apoio

Esta tarde o ex-presidente Uribe realiza um conclave de seu partido, o Centro Democrático , no qual decidirá quem apoiará nas eleições presidenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No encontro haverá uma leitura geral das eleições legislativas de domingo, nas quais o partido do atual presidente, Iván Duque, obteve um resultado ruim, assim como seus aliados. O Centro Democrático deixará de ser a força dominante em ambas as Câmaras ao cair de 19 para 14 cadeiras no Senado e de 32 para 16 nos Deputados.

Nas eleições, o partido no poder obteve quase dois milhões de votos nas eleições para o Senado e pouco mais de 1,6 milhão na votação para a Câmara dos Deputados. Em contraste, a primária da Seleção da Colômbia teve 4,1 milhões de votos, dos quais mais da metade foi para Gutiérrez.

O Centro Democrático já havia escolhido o ex-ministro Óscar Iván Zuluaga para ser seu candidato, mas ele anunciou na segunda-feira que estava baixando sua candidatura e apoiando Gutiérrez, sem que ficasse claro se foi uma decisão acertada com o partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espera-se também uma definição de Mudança Radical, partido liderado pelo ex-vice-presidente Germán Vargas Lleras, também ligado ao Uribismo. Próximo ao governo, mas sem fazer parte da coalizão oficial, o Câmbio Radical também teve resultados eleitorais ruins, então sua representação cairá de 16 para 11 cadeiras no Senado e de 30 para 16 nos Deputados.

Até domingo havia versões de que o próprio Vargas Lleras poderia anunciar sua candidatura, mas essa possibilidade parece ter sido descartada após o dia das eleições, não apenas pelos resultados da própria direita, mas também pelo crescimento da esquerda e, em particular, , da candidatura presidencial de Gustavo Petro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE