Candidatos presidenciais da Colômbia assinarão pacto "por uma campanha política pacífica"

Apoie o 247

ICL

ARN - Os candidatos à presidência da Colômbia assinarão nesta terça-feira, 10, um pacto “por uma campanha política pacífica, inclusiva e não discriminatória”. O acordo será finalizado no âmbito do debate presidencial convocado pela Associação Nacional de Empresários da Colômbia (ANDI).

A Missão de Observação Eleitoral (MOE) identificou 581 ataques a lideranças políticas, sociais e comunitárias no país, entre 13 de março de 2021 e 13 de março de 2022, o que torna este período o mais violento dos últimos três processos.

A diretora do MOE, Alejandra Barrios, vê esse cenário com preocupação. “Os líderes políticos são os principais intervenientes nos processos eleitorais, e a experiência desde 2014 mostra que, nestas instâncias, os ataques a este tipo de liderança tendem a aumentar, situação que volta a ocorrer em 2022”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pacto

A assinatura deste pacto entre candidatos é uma iniciativa das organizações agrupadas no Conselho Nacional para a Paz, Reconciliação e Convivência, a Associação Nacional de Empresários da Colômbia, a Conferência Episcopal da Colômbia, a Missão de Observação Eleitoral e Viva la Ciudadanía, com o acompanhamento da Missão de Verificação das Nações Unidas na Colômbia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O objetivo do acordo é promover um debate político "no qual as ideias sejam protagonistas e não a violência entre candidatos", afirmam as organizações em comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O contexto de polarização política atual e a história de violência política na Colômbia, bem como a crescente promoção do discurso de ódio, nos convocam a fortalecer a democracia, a convivência e a não estigmatização como forma de construir a reconciliação nacional”, diz a carta.

O debate

Na terça-feira, 10 de maio, às 20h (horário local), acontecerá o debate presidencial entre os candidatos Federico Gutiérrez, do Centro Esperanza, Sergio Fajardo, da coalizão Centro Esperanza, Gustavo Petro, do Pacto Histórico, e Rodolfo Hernández, independente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE