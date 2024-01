Carne de frango vira item de luxo na Argentina de Milei

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um número crescente de argentinos simplesmente não têm mais condições de comer carne bovina produzida do gado que vagueia pelas pastagens férteis dos Pampas.

Na Argentina de Javier Milei, o churrasco saiu do cardápio, com a inflação perto de 200%. Os custos dos mantimentos aumentaram de forma particularmente rápida, pesando nos bolsos das pessoas mais humildes, já que os salários e as aposentadorias não conseguiram acompanhar o ritmo.

continua após o anúncio

"Até o frango se tornou um luxo", destaca reportagem da BBC News Brasil. "Cada vez mais pessoas na Argentina têm de improvisar para sobreviver", acrescenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: