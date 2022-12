Castillo está detido na mesma prisão onde está Fujimori, diz Reuters

Apoie o 247

LIMA (Reuters) - Pedro Castillo, deposto do cargo de presidente do Peru na quarta-feira, foi detido em uma prisão policial em Lima, onde outro ex-presidente, Alberto Fujimori, também está preso, disse uma fonte judicial à Reuters na quinta-feira

Castillo foi removido do cargo na quarta-feira em um julgamento de impeachment, depois de tentar dissolver o Congresso ilegalmente, numa tentativa de permanecer no poder que saiu pela culatra quando seus antigos aliados e ministros se voltaram contra ele.

Ele foi preso horas depois, e imagens de televisão o mostraram chegando na quarta-feira à noite em um helicóptero, com as mãos unidas sob um cobertor e em meio a extensas medidas de segurança, na sede do Departamento de Operações Especiais (Diroes), no leste da capital.

A fonte disse que o esquerdista Castillo, de 53 anos, havia sido detido na sede, onde Fujimori --que governou o Peru com punho de ferro entre 1990 e 2000-- está cumprindo um mandato de 25 anos por violações dos direitos humanos e corrupção em uma cela construída para esse fim.

As autoridades policiais e judiciais se recusaram a comentar sobre o atual paradeiro de Castillo, e a Reuters não pôde contactar imediatamente a seus advogados.

Sua ex-vice-presidente, Dina Boluarte, foi empossada como a primeira mulher líder do país na noite de quarta-feira.

Castillo havia tentado evitar o julgamento de quarta-feira, previamente agendado e o terceiro que enfrentou em um ano, anunciando a dissolução do Parlamento, um movimento que provocou demissões ministeriais e alegações de um golpe de estado.

O promotor público do Peru disse que Castillo havia sido detido por alegações de rebelião, agindo inconstitucionalmente e conspirando contra o governo.

Ex-professor e agricultor, ele tomou posse em julho de 2021 após vencer uma eleição apertada contra a filha mais velha de Fujimori, Keiko Fujimori, um conservador que continua sendo uma força importante no Parlamento.

Fujimori, 84 anos, é o único prisioneiro condenado em um complexo que foi construído para ele no Diroes antes de sua extradição do Chile em 2007 e posterior julgamento.

Segundo o Instituto Penitenciário Nacional (INPE), Fujimori tem uma cela com um quarto, banheiro, uma área de estudos e acesso a um pátio onde ele cuida de um jardim.

Fujimori dissolveu com sucesso o Congresso e assumiu o Poder Judiciário em 1992, uma medida apoiada pelas Forças Armadas e pela polícia numa época em que o país lutava contra uma rebelião maoísta de guerrilha e enfrentava uma crise econômica.

Após um protesto internacional, Fujimori realizou eleições legislativas e em 1993 redigiu uma nova Constituição, favorecendo uma economia de livre mercado.

Castillo, ao contrário de Fujimori, perdeu o apoio de seu governo e das Forças Armadas depois de ameaçar dissolver o Congresso.

A fonte judicial disse à Reuters que embora os dois ex-presidentes estejam na mesma sede penitenciária, eles não estão juntos. Castillo está sendo mantido em uma cela da polícia, enquanto o complexo onde está Fujimori é administrado pelo INPE.

"Espera-se que Castillo dê suas primeiras declarações formais aos promotores sobre as investigações de rebelião e conspiração na quinta-feira", disse a fonte, acrescentando que seu ex-primeiro-ministro, Aníbal Torres, está atuando como seu advogado.

O ex-presidente Ollanta Humala também foi detido preliminarmente na sede do Diroes entre julho de 2017 e abril de 2018, enquanto era investigado por suposta corrupção.

