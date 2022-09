Castillo exige na ONU a normalização das exportações de fertilizantes russos

Presidente do Peru afirmou que a escassez de fertilizantes da Rússia “está sobrecarregando os agricultores mais pobres do mundo em desenvolvimento” edit

TeleSur - O presidente do Peru, Pedro Castillo, exigiu na terça-feira na sede das Nações Unidas que as exportações de fertilizantes da Rússia fossem normalizadas para evitar mais danos aos agricultores pobres no contexto da crise alimentar global.

"É necessário dar continuidade ao acordo que permite a exportação de cereais da Ucrânia e, como salientou o secretário-geral (da ONU), tomar medidas para normalizar as exportações russas de fertilizantes, cuja escassez está sobrecarregando os agricultores mais pobres do mundo em desenvolvimento", disse o chefe de Estado no seu discurso durante o debate geral da 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O Chefe de Estado advertiu que é "indispensável" evitar sanções econômicas se estas comprometerem a segurança alimentar do planeta e violarem o direito humano à alimentação.

Por outro lado, Castillo reafirmou a vontade do seu governo de resolver a operação militar russa na Ucrânia através de negociações diplomáticas "que incluam os interesses de todas as partes ao mesmo tempo".

