Celac aprova 'Declaração de Buenos Aires'

Documento trata de uma série de questões econômicas e contém trechos específicos sobre Haiti, Cuba, Venezuela, as Ilhas Malvinas e Porto Rico edit

Apoie o 247

ICL

247 - A 'Declaração de Buenos Aires' foi aprovada pelos estados-membros da Celac após a VII Cúpula do grupo nesta terça-feira (24).

O documento trata da recuperação econômica pós-pandemia, segurança alimentar e energética, estratégia em saúde, cooperação em meio ambiente, ciência e tecnologia, transformação digital, infraestrutura, entre outros.

Também contém trechos específicos sobre Haiti, Cuba, Venezuela, as Ilhas Malvinas e Porto Rico. Leia abaixo:

Haiti

"Reiteramos nossa profunda preocupação com a deterioração progressiva da situação de segurança pública e humanitária na República do Haiti, convocando todos atores políticos e sociais haitianos para alcançar o consenso necessário que para fazer face à grave crise humanitária e de segurança que assola o país".

Cuba

"Reiteramos o apelo da Assembleia Geral das Nações Unidas para colocar fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro contra Cuba, que além de ser contrário ao direito internacional, causa sérios danos ao bem-estar do povo cubano".

Venezuela

"Saudamos os acordos alcançados em 26 de novembro de 2022 no âmbito do processo de diálogo e negociação entre o Governo da Venezuela e o Plataforma Unitária da Venezuela, promovida pelos governos do México e Noruega. Nesse sentido, agradecemos o apoio da comunidade para a implementação de tais acordos".

Malvinas

"Reiteramos o mais forte apoio regional aos direitos legítimos da

República Argentina na disputa de soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgias del Sur e South Sandwich e os espaços marítimos circundantes".

Porto Rico

"Reafirmamos o caráter latino-americano e caribenho de Porto Rico e reconhecemos os esforços empreendidos e as resoluções adotadas pelo Comitê Especial de Descolonização das Nações Unidas sobre a situação em Puerto Rico. Reiteramos que este é um assunto de alto interesse para a Celac".

(Declaración de Buenos Aires).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.