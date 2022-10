Celac defende diálogo na Bolívia em meio a ameaças de golpe contra Luís Arce

Apoie o 247

247 - A presidência pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), ocupada pela Argentina, fez neste domingo um apelo à retomada do diálogo interrompido por grupos de oposição na Bolívia sobre o Censo Nacional de População e Habitação, informa a Prensa Latina.

"Incentivamos a disposição das partes para garantir um intercâmbio construtivo e conversas de boa fé que permitam chegar a acordos sustentáveis ​​com base no consenso”, disse aquele órgão em mensagem publicada em seu perfil na rede social Twitter.

O Governo do Presidente Luís Arce e o Comité Interinstitucional, que promove uma greve por tempo indeterminado no departamento de Santa Cruz, iniciaram no sábado conversações com vistas a chegar a um acordo sobre o Censo.

As autoridades nacionais propuseram realizar este processo em abril de 2024 e, com base nos resultados preliminares, redistribuir os recursos para todas as regiões em outubro do mesmo ano.

O Comitê exigiu que isto fosse feito no exercício de 2023 e, após um recesso em que unificou sua posição com outros líderes da oposição do Comitê Cívico Pró Santa Cruz, o governador Luis Fernando Camacho abandonou as negociações.

O jornal dominical La Época alertou que a greve dos grupos de poder de Santa Cruz e sua rejeição ao diálogo buscam encurtar o mandato de Arce.

O que está em curso é um novo golpe de Estado, embora a interrupção da democracia tenha uma forma diferente da de novembro de 2019, quando o ex-presidente Evo Morales foi derrubado, afirma o semanário em seu editorial.

Por outro lado, a Central Obrera Boliviana (COB) e as organizações agrupadas no Pacto de Unidade anunciaram neste domingo que realizarão uma mobilização nacional contra a greve por tempo indeterminado promovida pela oposição no departamento de Santa Cruz e pela morte neste sábado em Puerto Quijarro de um trabalhador que se opôs a tal medida de força, segundo a Telesur.

