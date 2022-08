Celac realiza seminário e faz apelos à unidade da América Latina para negociar com o resto do mundo em melhores condições

Apoie o 247

ARN - Com apelos à unidade e ao compromisso com a institucionalização da organização, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) realizou nesta quinta-feira (18), juntamente com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o seminário "Unidade na diversidade, América Latina e Caribe, o futuro da integração”, do qual participaram autoridades e lideranças da região.

A conferência contou com discursos do presidente do país anfitrião, Argentina, que detém a presidência pro tempore da Celac, Alberto Fernández, e de seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Vários ex-presidentes também participaram, como o uruguaio José Mujica, o colombiano Ernesto Samper, o espanhol José Luis Rodríguez Zapatero e o guatemalteco Vinicius Cerezo. Além das autoridades da CAF, o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, o ex-secretário-geral da Organização dos Estados Americanos José Miguel Insulza, a ex-secretária-executiva da CEPAL e atual embaixadora do México no Chile, Alicia Bárcena, e a senadora mexicana Beatriz Walls.

A atividade de encerramento do dia contou com a participação de López Obrador, Mujica e Fernández, este último em um evento presencial no qual esteve acompanhado por Zapatero, Samper, Cerezo e o chanceler argentino, Santiago Cafiero.

Em mensagem gravada de 15 minutos, AMLO reiterou seu apelo para formar um bloco na América Latina seguindo o modelo da União Européia. "A integração de nossos países é o sonho de Bolívar, um sonho que deve se tornar realidade", ressaltou. "Devemos pensar muito sobre a necessidade de continuar insistindo na unidade de nossos povos, sem rejeitar a universalidade", acrescentou.

AMLO reconheceu que sua proposta de "uma integração de todo o continente" é "mais complexa" do que a unidade latino-americana, mas pediu que seja buscada com intensidade. Ele lembrou que o México já tem um acordo econômico e comercial com os Estados Unidos e o Canadá, e ressaltou que se essa aliança já está servindo para competir com outras regiões do mundo, “seria excepcional conseguir a integração de toda a América. "

Para conseguir isso, disse o mexicano, é preciso “convencer” os países do norte a mudar a dinâmica que se impôs, “de predominância, de hegemonia, de querer intervir nos assuntos internos de outros países”. Embora tenha mencionado tanto o Canadá como os Estados Unidos, parecia referir-se apenas a este último ao dizer que é preciso mudar "aquela política obsoleta" que incluía "intervencionismo" e "golpes de Estado", para passar para outra em que “respeita a soberania” de cada país e acha que “precisamos uns dos outros e que podemos nos fortalecer muito como região como um todo”.

Uma breve mensagem gravada foi então transmitida por Mujica, que já havia participado do encontro e reiterou seu apelo para avançar nesta "marcha inacabada em direção à integração", porque em um mundo "que se organiza em unidades gigantescas rumo ao futuro, os latino-americanos tem que ter uma voz comum para pesar alguma coisa”.

O encerramento por Fernández

O encerramento do encontro foi com a fala do atual presidente da CELAC, Fernández, que lembrou que quando as vacinas contra a covid-19 começaram a ser produzidas, em plena pandemia, 90% foram distribuídas em 10% dos países. “Estávamos implorando 10% das vacinas em 90% dos países. Na América Latina vimos isso, e foi muito triste ver que a divisão não nos permitiu negociar em melhores condições para o nosso continente”, lamentou.

O argentino ressaltou que os países da América Latina podem "dominar um pouco da geopolítica", e esse é "o caminho que o continente toma": "podemos tomar a decisão de nos unir para enfrentar qualquer momento ruim, qualquer tragédia, em unidade e com outra força”, assegurou.

Alinhado ao apelo de AMLO para formar um bloco americano semelhante à União Européia, Fernández disse que considera necessário "dar institucionalidade à CELAC" para que seja um lugar onde os países da região possam "tomar decisões" vinculadas a cumprir.

"Temos uma grande oportunidade e um grande desafio", disse Fernandez. Em seguida, destacou que haverá uma forte demanda por bens que a região "pode ​​fornecer ao mundo em quantidade", como alimentos e energias renováveis, e destacou como "uma grande vantagem" que a América Latina "é uma terra de paz ."

“Se agregarmos unidade à paz, dermos-lhe institucionalidade e colocarmos tudo isso a serviço da região, temos uma magnífica oportunidade para que a América Latina seja um continente privilegiado, com uma maravilhosa possibilidade de crescimento e desenvolvimento”, sublinhou o argentino , que pediu que essas possibilidades se voltem para a busca da justiça social, já que esta é a região mais desigual do mundo e "eticamente também não podemos ser felizes vivendo em sociedades tão desiguais".

"Podemos fazer isso, é nossa decisão política, aqui não dependemos de ninguém", ressaltou Fernandez. "Não podemos perder esta oportunidade", acrescentou, depois de mencionar apenas cinco presidentes da região identificados com a esquerda -o chileno Gabriel Boric, o boliviano Luis Arce, o colombiano Gustavo Petro, a hondurenha Xiomara Castro e o mexicano AMLO.

Os maiores aplausos para o presidente da Argentina vieram quando se referiu, ao final de seu discurso, às sanções dos Estados Unidos à Venezuela e ao bloqueio a Cuba: "Devemos trabalhar para que os bloqueios terminem neste continente, temos dois países bloqueados e isso é imperdoável”, afirmou.

