Cepeda convoca desobediência civil na Colômbia

247 - O ex-candidato presidencial colombiano Iván Cepeda afirmou que poderá recorrer à desobediência civil caso Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia, não renuncie à cidadania norte-americana e não preste esclarecimentos sobre supostos vínculos com agências de segurança dos Estados Unidos. A declaração também inclui críticas a uma possível interferência externa no processo político do país.

Cepeda sustenta que a dupla cidadania do político e eventuais conexões com instituições norte-americanas levantariam dúvidas sobre sua atuação e sobre a soberania institucional colombiana. Ele também pediu que autoridades dos Estados Unidos esclareçam se existe qualquer relação entre De la Espriella e órgãos de inteligência ou segurança.

Em uma das declarações, Cepeda afirmou: “Abelardo de la Espriella tem cidadania norte-americana. Para obtê-la, ele prestou juramento de naturalização naquele país, o que implica compromissos e obrigações que são incompatíveis com o exercício de funções públicas e com a condição de presidenciável na Colômbia”.

O dirigente oposicionista também solicitou explicações formais às autoridades norte-americanas sobre possíveis vínculos com agências como DEA e CIA. Ele declarou: “Ou seja, as autoridades dos Estados Unidos devem esclarecer se o senhor De la Espriella foi ou é agente ou colaborador da DEA, da CIA ou de qualquer outra agência de segurança dos Estados Unidos. Essa condição colocaria em dúvida sua idoneidade para ser chefe de Estado colombiano, garantidor da soberania e guardião da Constituição”.

Cepeda afirmou ainda que poderá não reconhecer autoridade de um eventual governo que, segundo ele, não esteja alinhado à defesa da soberania nacional. Em sua fala, declarou: “Se essas condições de legalidade não forem cumpridas, como líder da oposição e candidato que obteve mais de 12 milhões e setecentos mil votos na eleição de 21 de junho, não me submeterei a essa violação da nossa soberania e seguirei pelo caminho da desobediência civil pacífica, que implica não reconhecer a autoridade de alguém que não responda à defesa da soberania nacional”.

O ex-candidato também convocou seus eleitores a adotarem postura semelhante caso suas exigências não sejam atendidas. “Convoco e convido os milhões de eleitores que depositaram sua confiança em mim a fazerem o mesmo e, caso o que proponho não seja cumprido, a desconhecerem pacificamente qualquer ordem de alguém que não responda à condição de guardião da nossa Constituição política”, afirmou.

Por fim, Cepeda reforçou sua defesa da resistência civil em situações de conflito entre lei e consciência individual. “Como nos ensina a desobediência civil, quando a lei, as instituições ou a autoridade entram em conflito com a consciência moral, o cidadão não apenas tem o direito, mas também o dever de resistir pacificamente, recusando-se a colaborar com a injustiça, o opróbrio e a opressão. É isso que faremos, sem qualquer dúvida, caso De la Espriella siga o caminho de violar a nossa dignidade nacional”.