Chanceler chinês promove Iniciativa de Segurança Global a países latinoamericanos

247 - Em conversas telefônicas com o chanceler uruguaio, Francisco Bustillo, o chanceler equatoriano, Juan Carlos Holguin, e o chanceler nicaraguense, Denis Moncada, o chanceler chinês, Wang Yi, elaborou sobre pontos de vista da China em relação ao desenvolvimento de relações com países da América Latina e do Caribe. Em especial, eles trataram da Iniciativa de Segurança Global, proposta por Xi Jinping em abril deste ano.

O presidente chinês anunciou a iniciativa no Fórum Boao para a Ásia, pedindo cooperação e respeito pela soberania nacional, integridade territorial e não interferência na política interna de outros países. Ele também disse que a iniciativa se opõe a facções políticas e serve de base para o princípio de "segurança indivisível".

>>> Xi Jinping propõe Iniciativa de Segurança Global

No telefonema, Wang Yi promoveu a iniciativa e sugeriu que ela trará grandes benefícios à América Latina. "Embora a China e os países da América Latina e Caribe (ALC) estejam distantes, eles compartilham amplos interesses comuns e sempre se apoiaram e ajudaram um ao outro", disse Wang, conforme a emissora CGTN.

Ele destacou que a cooperação atual é Sul-Sul com benefícios mútuos e resultados em que todos saem ganhando, e que espera levá-la a um nível mais alto.

"Da perspectiva de construir conjuntamente uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, o presidente chinês Xi Jinping apresentou a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global, oferecendo as soluções da China em desenvolvimento e segurança globais, que foram calorosamente recebidas por mais de 100 países, incluindo os da América Latina e do Caribe", disse Wang Yi.



"Diante de vários desafios globais na era pós-pandemia, a China e os países da ALC devem defender conjuntamente os propósitos e princípios da Carta da ONU e as normas básicas que regem as relações internacionais e salvaguardar seriamente sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento".

"A China está pronta para fortalecer a coordenação e a cooperação com os países da ALC em assuntos internacionais e multilaterais, manter em conjunto a bandeira do multilateralismo, promover a solidariedade e a cooperação internacionais e injetar mais energia na complexa e em constante mudança situação internacional", disse Wang Yi.

