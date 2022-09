Chanceler cubano pede fortalecimento do Movimento dos Não-Alinhados

Apoie o 247

ICL

247 - O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, afirmou nesta quarta-feira (21), que o Movimento dos Não-Alinhados (MNA) deve continuar a se fortalecer como um fórum diverso, inclusivo e representativo, diante das tentativas hegemônicas de minar o multilateralismo.

Durante uma reunião ministerial do MNA sobre recuperação pós-pandemia, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, o mais alto chefe da diplomacia cubana pediu uma ação com unidade, coesão, criatividade e solidariedade, em defesa dos interesses coletivos, informa a Prensa Latina.

“É imperativo que respeitemos a aplicação do consenso para a tomada de decisões no âmbito do Movimento, conforme endossado no Documento Metodológico de Cartagena e posteriormente ratificado em Havana por nossos Chefes de Estado e de Governo”, disse.

Na Assembleia Geral da ONU, Cuba ratifica seu compromisso com a paz e o multilateralismo, em um esforço para alcançar uma ordem internacional mais democrática, justa e equitativa, baseada no pleno respeito à Carta da ONU e ao direito internacional, escreveu o chanceler cubano no Twitter.

