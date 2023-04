Chanceler da Bolívia conversa com Lavrov sobre papel dos Brics

Sergei Lavrov iniciou no dia 18 de abril uma turnê pela América Latina , que começou no Brasil e seguirá pela Venezuela, Nicarágua e Cuba edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik – O ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Rogelio Mayta, informou que se reuniu na Venezuela com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, com quem conversou sobre o papel do grupo dos Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Nos reunimos em Caracas com o ministro Lavrov, conversamos sobre diversos temas de interesse comum. O papel dos Brics no mundo multipolar e sua participação ampliada. Comemoramos a presidência de Dilma Rousseff como presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS", escreveu Mayta na rede social Twitter.

Mayta se encontrou com Lavrov em Caracas na terça-feira, que convidou o presidente boliviano, Luis Arce, para visitar a Rússia.

"Gostaria de transmitir através de você os melhores votos ao presidente da Bolívia, Luis Arce, do presidente Vladimir Putin. Seu presidente tem um convite para visitar a Federação Russa a qualquer momento, quando tiver a oportunidade de fazê-lo", Lavrov disse Mayta.

A Rússia é um parceiro comercial estratégico da Bolívia para projetos no setor de hidrocarbonetos, pesquisa nuclear e industrialização do lítio.

Lavrov iniciou no dia 18 de abril uma turnê pela América Latina , que começou no Brasil e seguirá pela Venezuela, Nicarágua e Cuba.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.