Chile: Convenção Constitucional aprova artigo que substitui o Senado pela "Câmara das Regiões"

edit

ARN - A Convenção Constitucional do Chile aprovou nesta quarta-feira um artigo que cria a "Câmara das Regiões", um órgão "deliberativo, conjunto e plurinacional" que substituirá o Senado. A iniciativa foi aprovada com 104 votos a favor, 42 contra e seis abstenções.

Nesse sentido, o artigo detalha que esta Casa será responsável pela formação das leis de acordo regional e pelo "exercício das demais faculdades que lhes são conferidas pela Constituição".

Embora a criação desse novo órgão tenha sido aprovada, o artigo detalhando as leis do acordo regional foi rejeitado, devendo, portanto, retornar à Comissão do Sistema Político. Este artigo foi rejeitado com 102 votos a favor, 48 contra e 2 abstenções.

Agora, o artigo aprovado fará parte do anteprojeto da nova Constituição, enquanto o rejeitado retornará à Comissão.

Nesse sentido, as críticas dos partidos políticos do partido no poder às leis que compuseram este artigo concentram-se, fundamentalmente, naqueles que afirmam que a Câmara das Regiões estava recebendo pouquíssimos poderes, o que significaria que ela não teria impacto real.

Além disso, o senador pelo Partido Socialista, José Miguel Insulza, disse em conferência de imprensa que o problema que surge com esta decisão da Convenção "vai além da existência ou não de um Senado", porque é criada uma Câmara das Regiões, mas o artigo que o descreve é ​​rejeitado.

"A base do constitucionalismo é que se cria uma forma de governo e aqui não se cria nenhuma forma de governo, é evidente que esta Convenção Constitucional não tem uma ideia clara de uma forma de governo. O mecanismo falha", afirmou.

A Convenção Constitucional do Chile ativou, em meados de março, o uso da prorrogação estabelecida na Constituição que permite estender seu trabalho de nove meses para um ano. Desta forma, o órgão constituinte funcionará por mais três meses e concluirá seus trabalhos em 5 de julho. A nova Carta Magna está prevista para ser entregue ao presidente Gabriel Boric nesse dia.

A nova Constituição será votada no dia 4 de setembro.

