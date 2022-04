Chile: governo anuncia fim dos bloqueios de caminhoneiros em diferentes áreas do país

Apoie o 247

ICL

ARN - O Ministério do Interior chileno informou nesta quarta-feira que as rotas do país que estavam bloqueadas por caminhoneiros desde a manhã de segunda-feira foram liberadas. Os caminhoneiros realizam protestos para exigir segurança no norte e no sul do país e contra o aumento do combustível e dos pedágios.



"Graças ao trabalho coordenado entre as delegações presidenciais, Carabineiros e os Ministérios de Obras Públicas e Transportes, (declaramos) o desbloqueio de várias rotas nas regiões do Chile" em que a circulação "foi cortada ou interrompida por alguns grupos de transportadores", a declaração disse.



Da mesma forma, o documento informa que o governo apresentou nesta quarta-feira sete processos pela Lei de Segurança do Estado em todo o país, aos quais se somam outros dois anunciados na noite de terça-feira. Três denúncias foram registradas na região de Antofagasta, duas em Tarapacá e uma em Coquimbo, Los Lagos, Magallanes e Maule.



Esta medida foi tomada depois que a Ministra do Interior, Izkia Siches, e o Subsecretário, Manuel Monsalve, se reuniram com o Chefe de Obras Públicas, Juan Carlos García, e o Chefe de Transportes, Juan Carlos Muñoz, e apresentaram a proposta ao Presidente, Gabriel Boric.



Diante disso, Boric sentenciou: "a lei vai prevalecer e nós como governo vamos fazer cumprir a lei", após ratificar o último feito por Siches, que disse na terça-feira que os caminhoneiros tinham até as 16h para liberar o rotas.



A ministra disse na ocasião que o governo "sempre esteve disponível para o diálogo" e que foram montadas mesas de trabalho, apesar de que "alguns" definiram "paralisar e cortar as vias", acrescentando que isso afetou os cidadãos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE