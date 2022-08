Chile: Ministério da Justiça apresenta 17 denúncias por crimes da ditadura e anuncia que haverá mais 60

Apoie o 247

ICL

ARN - A ministra da Justiça do Chile, Marcela Ríos, informou nesta terça-feira que a pasta apresentou, no marco do Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, 17 denúncias por crimes até agora não investigados cometidos contra 25 pessoas durante a ditadura cívico-militar de Augusto Pinochet entre 1973 e 1990.

“Ao longo deste ano vamos apresentar mais de 60 denúncias de 355 vítimas, detidos, desaparecidos e fundamentalmente executados e executados políticos durante a ditadura que até hoje, incrivelmente quase 50 anos depois, não contavam com nenhum processo legal em vigor para seu desaparecimento ou execução”, disse Ríos em diálogo com a agência de notícias Efe.

Ele enfatizou que o governo iniciou esse processo para "assumir a dívida" que têm com os parentes e vítimas dos desaparecidos. A esse respeito, acrescentou que o Estado “deve esgotar todas as instâncias” para conhecer as circunstâncias em que as pessoas foram executadas e seu paradeiro.

As denúncias, que correspondem a 25 vítimas, foram registradas nas cidades de Santiago, Valparaíso e Concepción.

Por seu lado, a Associação de Familiares de Detidos Desaparecidos e Politicamente Executados compareceu ao tribunal na terça-feira para acompanhar o início do processo judicial.

“Nós abraçamos este dia. Comemoramos em todo o Chile porque dignifica nossa luta. Este dia em particular tem um sabor mais quente, mais digno, quando vemos que um governo faz essas reclamações. Percebemos que não estamos sozinhos”, disse à Agência Efe a presidente do grupo, Alicia Lira.

Ela sublinhou que, apesar de o dia "ser memorável" porque há vontade política por parte do governo para que haja "verdade e justiça", é "difícil".

Em junho, o presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou a elaboração de um Plano Nacional de Busca de Detentos Desaparecidos.

“Tenho que me referir ao compromisso transcendental que o governo tem com os direitos humanos. Ano que vem completa 50 anos do golpe e ainda há muitas dívidas. Vamos continuar incansavelmente na busca dos desaparecidos por meio de um Plano Nacional de Busca (...) temos um compromisso incontornável com vocês”, disse o presidente.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.