Chile prorroga pela oitava vez estado de emergência no sul

247 - O Parlamento do Chile aprovou pela oitava vez a prorrogação do estado de emergência na Macrozona Sul, que abrange a região de La Araucanía e as províncias de Biobío e Arauco. A medida vale por mais 15 dias e veio a pedido do governo Gabriel Boric.

Os parlamentares argumentam que a medida é necessária para controlar a violência na área do conflito com o povo mapuche, que afeta o uso diário das estradas.

Já a ministra do Interior, Carolina Tohá, destacou que a medida não deve ser vista como uma solução. "A opinião do governo é que os estados de emergência são emergências e não são a solução para um problema muito mais profundo", disse ela, durante entrevista à rádio local ADN antes da votação.

O estado de exceção foi decretado pela primeira vez em maio passado, ainda sob o mandato do conservador Sebastián Piñera. Desde então, durante o novo governo de esquerda, foram autorizados destacamentos militares na área para ajudar os Carabineros (polícia militarizada) a controlar a ordem pública.

O conflito envolve o Estado chileno, algumas comunidades mapuche e empresas que atuam nas florestas do sul do país.

O povo Mapuche, o maior grupo étnico indígena do Chile, reivindica as terras que habitaram por séculos, que foram tomadas pelo Estado chileno no final do século XIX em um processo conhecido como "Pacificação de La Araucanía". Atualmente, as áreas pertencem majoritariamente a empresas florestais.

